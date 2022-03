Les mains sales Théâtre Douze, 17 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 17 mars 2022 au dimanche 03 avril 2022 :

dimanche

de 15h30 à 17h15

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h15

payant

Sur la trame tendue d’un film noir, Jean-Paul Sartre organise un combat entre la raison et le sentiment, l’innocence et le cynisme, bondissant du drame à la comédie. Une adaptation puissante du classique de Sartre.

Hugo, jeune militant d’origine bourgeoise, ne veut plus rédiger d’articles pour le journal du parti révolutionnaire, il veut agir ! Olga, sa protectrice, fait confiance à ce jeune exalté, Louis accepte alors de lui confier une mission dangereuse : il devra assassiner le secrétaire du Parti, accusé de trahison….

Sartre a la volonté de mettre le public à l’épreuve d’une pièce haletante, où les séquences d’action et de débat s’enchaînent à un rythme intense. La variété des scènes est à la fois ludique pour les spectateurs, amusés par la relation entre Jessica et Hugo notamment, mais invite également à la réflexion autour de thèmes comme l’engagement, l’obéissance et la place des femmes en politique.

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel Paris 75012

Contact : 0144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis

Date complète :

2022-03-17T20:30:00+01:00_2022-03-17T22:15:00+01:00;2022-03-18T20:30:00+01:00_2022-03-18T22:15:00+01:00;2022-03-19T20:30:00+01:00_2022-03-19T22:15:00+01:00;2022-03-20T15:30:00+01:00_2022-03-20T17:15:00+01:00;2022-03-24T20:30:00+01:00_2022-03-24T22:15:00+01:00;2022-03-25T20:30:00+01:00_2022-03-25T22:15:00+01:00;2022-03-26T20:30:00+01:00_2022-03-26T22:15:00+01:00;2022-03-27T15:30:00+01:00_2022-03-27T17:15:00+01:00;2022-04-01T20:30:00+01:00_2022-04-01T22:15:00+01:00;2022-04-02T20:30:00+01:00_2022-04-02T22:15:00+01:00;2022-04-03T15:30:00+01:00_2022-04-03T17:15:00+01:00

cie du cerf volant