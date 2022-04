LES MAINS ONT LA PAROLE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LES MAINS ONT LA PAROLE Place Macé Maison des Arts Pornic

2022-04-19 – 2022-04-20

Pornic Loire-Atlantique Art des Escaliers fait rentrer l’écriture dans une salle d’exposition. Sur le principe d’un travail à trois mains deux artistes plasticiens et un écrivain projettent leurs créativités dans un même élan. Une dizaine de trios vous présentent leurs œuvres originales sur ce principe du “travailler ensemble”. Une section de l’exposition est réservée à une collaboration avec l’atelier d’écriture de la Médiathèque Armel de Wismes animée par Claire Costa Curta. Art des Escaliers propose “Les mains ont la parole” une exposition.

artdesescaliers@gmail.com +33 6 41 35 03 07

