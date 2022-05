LES MAINS MAGIQUES, 31 mai 2022, .

LES MAINS MAGIQUES

2022-05-31 – 2022-05-31

À partir d’une libre inspiration du film “Edward aux mains d’argent” de Tim Burton, les élèves des classes à horaires aménagés Musique, Danse et Théâtre des collèges Paul Riquet, Jean Perrin et Katia et Maurice Krafft vous proposent leur spectacle “Les mains magiques”. Déclinés sous plusieurs aspects, différents thèmes seront abordés comme la tolérance, la différence, ou encore la créativité.

Tout public – Entrée libre.

+33 4 99 41 34 80

