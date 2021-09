Marseille La Dar Centre Social Autogéré Bouches-du-Rhône, Marseille LES MAINS GAUCHES 2 LE RETOUR: La soirée des étiquettes glissantes La Dar Centre Social Autogéré Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Dar Centre Social Autogéré, le vendredi 10 septembre à 20:30

Des retrouvailles vers la puissance! Cette année on compte bien fêter notre deuxième édition avec vous. Une édition qui se veut pleine de force et d’amour et qui vous invite à se célébrer en communauté ! La soirée à étiquettes glissantes? C’est pareil Au programme: 21H PERF PERLLA RANNIELLY 22H-1H VJ ABEL DE MAI & SASHA LOAN 22h-23h30 DJ POMPOMPOM 23H30-1H DJ DOUCE SOEUR Entrée prix libre (PAS DE CB) en soutien au collectif Les Mains Gauches et aux artistes de la soirée. Les Mains Gauches est un festival queer féministe tout comme la soirée. C’est ouvert à toustes, tous comportements et/ou propos oppressifs ou discriminants ne sera tolérés. Tout le programme du festival: [https://www.facebook.com/events/131068789148592](https://www.facebook.com/events/131068789148592)

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille

2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T01:30:00

