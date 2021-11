Paris Théâtre Ouvert île de France, Paris LES MAINS EN ÉVIDENCE ! / Tu m’loves ? Théâtre Ouvert Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LES MAINS EN ÉVIDENCE ! / Tu m’loves ? Théâtre Ouvert, 23 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 23 au 24 novembre 2021 :

mardi, mercredi de 20h à 21h15

payant

LES MAINS EN ÉVIDENCE ! PERFORMANCE Tu m’loves ? LECTURE LES MAINS EN ÉVIDENCE ! PERFORMANCE Tu m’loves ? LECTURE Mot d’ordre, action brutale, polices de caractères, montage poétique. De la police de proximité dans les quartiers aux émeutes dans les grandes villes du monde, de la manifestation pacifique des Algériens à Paris en octobre 1961 au survol des drones sur les zones dites « sensibles », du témoignage d’une candidate au concours d’entrée au sein de la Police nationale à la patrouille d’un robot-policier dans les rues de Dubaï, l’ensemble fait s’élever une constellation de voix. Il révèle de façon saisissante toute l’ambiguïté de notre rapport à l’autorité. « Tu m’loves ? Tu m’loves ? Tu m’loves ? – J’te love » ©Sara Sadik Le texte Tu m’loves ? est tiré du livre – Tu me loves ?, paru chez Filigranes en 2021, un projet d’édition de Marion Poussier. Il rassemble les photographies de Marion Poussier et des textes poétiques de Sonia Chiambretto. Le texte LES MAINS EN ÉVIDENCE ! est tiré du livre POLICES ! paru aux Éditions de l’Arche, dans la collection « Des écrits pour la parole ». Sonia Chiambretto est représentée par L’Arche, agent littéraire. PRODUCTION Le Premier Épisode COPRODUCTION Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines, Théâtre Nanterre-Amandiers et La Nouvelle Vague Avec le soutien de la Région Île-de-France Textes Sonia Chiambretto Avec Théo Askolovitch, Sonia Chiambretto, Lawrence Davis, Rita Foudali, Julien Masson, Emile Samory Fofana, Kaïna Sananikone Spectacles -> Théâtre Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta Paris 75020

3bis : Saint-Fargeau (208m) 3bis : Pelleport (251m)

Contact : Théâtre Ouvert 01 42 55 55 50 accueil@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://twitter.com/TheatreOuvert0142555550 resa@theatreouvert.com Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-11-23T20:00:00+01:00_2021-11-23T21:15:00+01:00;2021-11-24T20:00:00+01:00_2021-11-24T21:15:00+01:00

©Sara Sadik

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Ouvert Adresse 159 Avenue Gambetta Ville Paris lieuville Théâtre Ouvert Paris