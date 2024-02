Les mains du swing Belleville-sur-Loire, mercredi 20 mars 2024.

Les mains du swing

Les mains du Swing, groupe de Jazz et de Swing manouche, implanté en région centre, dans le Loiret, propose un Jazz mêlant les rythmes syncopés du swing à la chaleur des crooners Américains.

Ce groupe de Jazz est composé d’un guitariste chanteur, un clarinettiste, une guitariste rythmique et un contrebassiste.

Ces musiciens partagent avec passion une musique qui les fait vibrer depuis plus de 20 ans et qui se veut la fois dynamique et feutrée. EUR.

20 mars 2024 20:00:00

place Prudent Chollet

18240 Belleville-sur-Loire, Cher, Centre-Val de Loire

