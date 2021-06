La Réole Prieuré Saint-Pierre - Mairie de La Réole Gironde, La Réole Les Mains du Patrimoine – Salon d’artisanat d’art Prieuré Saint-Pierre – Mairie de La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Les Mains du Patrimoine – Salon d’artisanat d’art Prieuré Saint-Pierre – Mairie de La Réole, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Réole. Les Mains du Patrimoine – Salon d’artisanat d’art

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Prieuré Saint-Pierre – Mairie de La Réole

Dans le cadre du festival « LES MAINS DU PATRIMOINE », découvrez ou redécouvrez les métiers liés aux savoir-faire à travers le Salon de l’artisanat d’art se déroulant dans le prieuré de La Réole (actuelle Mairie). Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet, de nombreuses animations vous seront proposées autour du thème du salon : exposition, projection et discussion au cinéma, visite théâtralisée de la ville, visite Flash du prieuré, démonstration de l’orgue à l’église Saint-Pierre de La Réole… Salon de l’artisanat d’art avec des rencontres, démonstrations et ventes d’objets de 11h30 à 18h00 le samedi 3 juillet et de 10h à 18h le dimanche 4 juillet (Entrée libre). Voir le détail de l’évènement sur le programme.

Entrée libre et gratuite

Salon de l’artisanat d’art avec des rencontres, démonstrations et ventes d’objets Prieuré Saint-Pierre – Mairie de La Réole 1 Esplanade Charles De Gaulle, 33190 La Réole La Réole Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:30:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Réole Étiquettes évènement : Autres Lieu Prieuré Saint-Pierre - Mairie de La Réole Adresse 1 Esplanade Charles De Gaulle, 33190 La Réole Ville La Réole lieuville Prieuré Saint-Pierre - Mairie de La Réole La Réole