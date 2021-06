La Réole Cinéma Rex de La Réole Gironde, La Réole Les Mains du Patrimoine – Projection du documentaire HEART OF GLASS de Jérôme de Gerlache – Cinéma Rex La Réole Cinéma Rex de La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

Cinéma Rex de La Réole, le vendredi 2 juillet à 18:00

Dans le cadre du festival « LES MAINS DU PATRIMOINE », découvrez ou redécouvrez les métiers liés aux savoir-faire à travers le Salon de l’artisanat d’art se déroulant dans le prieuré de La Réole (actuelle Mairie). Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet, de nombreuses animations vous seront proposées autour du thème du salon : exposition, projection et discussion au cinéma, visite théâtralisée de la ville, visite Flash du prieuré, démonstration de l’orgue à l’église Saint-Pierre de La Réole… Salon de l’artisanat d’art avec des rencontres, démonstrations et ventes d’objets de 11h30 à 18h00 le samedi 3 juillet et de 10h à 18h le dimanche 4 juillet (Entrée libre). Voir le détail de l’évènement sur le programme.

Tarifs : 5,30 euros et 4,50 euros pour les moins de 14 ans.

Plongez dans l’univers de Jeremy Maxwell Wintrebert, un jeune souffleur de verre travaillant sur la matière incandescente. La séance est suivie d’une rencontre avec une verrière d’art. Cinéma Rex de La Réole Place de la Libération, 33190 La Réole La Réole Cinéma REX Gironde

2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T20:00:00

