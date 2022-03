Les Mains de Camille | Cie Les Anges au Plafond Redon, 18 mai 2022, Redon.

Les Mains de Camille | Cie Les Anges au Plafond Théâtre Le Canal Place du Parlement Redon

2022-05-18 – 2022-05-18 Théâtre Le Canal Place du Parlement

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Illustre artiste du début du XXème siècle, Camille Claudel consacra une moitié de sa vie à sculpter des petits bouts de liberté et l’autre à la réclamer à grands cris. Sœur de l’écrivain Paul Claudel, elle devint l’élève, puis l’amante et la muse d’Auguste Rodin. La passion qu’ils partageront la mènera à sa perte : trente ans enfermée, recluse dans le secret d’un asile d’aliénés, parce que jugée déviante, parce qu’une femme de son époque ne fait pas de sculpture, parce que certaines différences ne doivent pas faire trop de bruit.

Entrez sur la scène, dans l’intimité de l’atelier. Comme pétris par les mains de Camille, tous les personnages surgiront d’un bloc de papier froissé. Les Anges au plafond nous content avec talent un destin à la fois tragique et passionné. Une voix, un violoncelle, des marionnettes de papier et quatre comédiennes pour parler de presque hier, avec l’envie farouche de croire qu’aujourd’hui cette histoire n’existerait pas…

Théâtre Le Canal Place du Parlement Redon

