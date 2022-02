« Les mains dans l’art », atelier origami (enfants) Saint-Uze Saint-Uze Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Uze Drôme Saint-Uze Découverte de « La grande vague » d’Hokusaï, et pliage d’origami pour créer un tableau. Sur inscription. Le matériel est fourni. mediatheque@saintuze.fr +33 4 75 23 41 57 http://mediatheque.saintuze.fr/ Médiathèque Domaine Revol 1 rue Hector Revol – Domaine Revol Saint-Uze

