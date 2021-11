Les Mains dans la Terre – Naissance d’un écovillage Cinéma Concorde, 6 novembre 2021, Nantes.

2021-11-06 Projections également dimanche 31 octobre et mardi 2 novembre à 13h50 au Concorde

Horaire : 14:00

Gratuit : non

Projection et rencontre avec le réalisateur et les membres de l’écovillage de l’Arbre de vie. Documentaire – d’Antoine Trichet (France) – 1h17 Aujourd’hui on dénombre plus de 2 200 écovillages sur le territoire français. Créer son habitat, tendre vers l’autonomie, maîtriser son alimentation ou simplement vivre ensemble… Autant de regards originaux dans ce film sur un lieu incarnant différents aspects de la Vie au travers de huit résidents et de nombreux bénévoles qui s’activent pour construire un espace où des avenirs différents sont possibles.

