Les mains dans la terre – Exposition Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Les mains dans la terre – Exposition Plouha, 4 juin 2022, Plouha. Les mains dans la terre – Exposition Place de la République Espace Hermine Plouha

2022-06-04 – 2022-06-04 Place de la République Espace Hermine

Plouha Côtes d’Armor Plouha Exposition des réalisations des élèves des ateliers 2021-2022 poterie et sculpture/modelage de l’association Céramic’ Anim’.

Démonstrations de tour, goûter des enfants à 16h, inscriptions pour la rentrée 2022. ceramicanim@gmail.com http://ceramicanim.wixsite.com/lanvollon Exposition des réalisations des élèves des ateliers 2021-2022 poterie et sculpture/modelage de l’association Céramic’ Anim’.

Démonstrations de tour, goûter des enfants à 16h, inscriptions pour la rentrée 2022. Place de la République Espace Hermine Plouha

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Place de la République Espace Hermine Ville Plouha lieuville Place de la République Espace Hermine Plouha Departement Côtes d’Armor

Plouha Plouha Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Les mains dans la terre – Exposition Plouha 2022-06-04 was last modified: by Les mains dans la terre – Exposition Plouha Plouha 4 juin 2022 Côtes-d’Armor Plouha

Plouha Côtes d’Armor