Les mains bavardes et les oreilles barrées Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Le lundi 04 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du cycle À voix haute : littérature et traduction, la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle accueille Marie-Laure Saurel autour de son ouvrage Les mains bavardes et les oreilles barrées, Éditions L’Harmattan, 2023

La Main d’une interprète en Langue des Signes, Bavarde et curieuse partage des anecdotes de son quotidien professionnel et commente ce qu’elle observe de la société. Entraînant son lecteur dans une quatrième dimension, elle lui fait découvrir le pays des Sourds, sa langue, sa culture, son histoire et ses habitants et l’interroge sur la norme sociale et les contradictions, entre fascination et rejet, de notre société.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

Droits Réservés.