Namur

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Dans le cadre de ce week-end, les jardins seront ouverts exceptionnellement gratuitement. Un pique-nique sera proposé le dimanche (réservation via parcs et jardins de Wallonie [https://www.pajawa.be/fr/accueil](https://www.pajawa.be/fr/accueil)).

Freÿr, un lieu hors du temps au charme séduisant. Domaine de Freÿr Freÿr 12 – 5540 Hastière

