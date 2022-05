Les Magnificat, du 16e au 20e siècle Eglise Saint-Symphorien Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Les Magnificat, du 16e au 20e siècle Eglise Saint-Symphorien, 10 juin 2022, Versailles. Les Magnificat, du 16e au 20e siècle

du vendredi 10 juin au samedi 11 juin à Eglise Saint-Symphorien 15€, prévente à 12€, gratuit pour les moins de 18 ans

De nombreuses inspirations différentes sur un livret commun, le Magnificat au cours du temps. Au programme : Vivaldi, Durante, Telemann, Schubert… Eglise Saint-Symphorien place Saint-symphorien, 78000, Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T21:00:00 2022-06-10T22:30:00;2022-06-11T21:00:00 2022-06-11T22:30:00

