Doucier, Jura Les magiciens d'eau… Doucier

Jura

Les magiciens d'eau… Doucier, 28 août 2021-28 août 2021, Doucier. 2021-08-28 – 2021-08-28 Lac de Chambly 2420 Route des Cascades

Doucier Jura EUR Sorties nature sur les sites gérés par la Fédération départementales des chasseurs du Jura.

SORTIES GRATUITES. Attention places limitées. Inscription obligatoire. L’histoire d’un projet de restauration de milieux humides et aquatiques, ou comment redonner toute leur énergie au Hérisson, à son marais et à ses sources ! RDV : DOUCIER (lac de Chambly) 2420 route des cascades christine.abt@chasseurdujura.com +33 3 84 85 19 17 Sorties nature sur les sites gérés par la Fédération départementales des chasseurs du Jura.

