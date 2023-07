Visite architecturale des Magasins Généraux avec l’architecte Frédéric Jung Les Magasins Généraux Pantin, 16 septembre 2023, Pantin.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les Magasins Généraux ouvrent leurs portes au public pour une visite architecturale de l’ensemble du bâtiment en présence de l’architecte de sa réhabilitation, Frédéric Jung.

Construits au début des années 1930, les Magasins Généraux ont marqué pendant plus de quatre décennies l’activité industrielle pantinoise. Abandonné et désaffecté à la fin des années 90, le lieu est investi par les graffeurs du monde entier et est alors qualifiés de « cathédrale du graff ». En 2016, l’agence de publicité BETC inaugure publiquement les magasins généraux reconvertis par l’architecte Frédéric Jung. Ils entament alors leur nouvelle vie en devenant à la fois lieu de travail collectif et nouveau lieu culturel des voix nouvelles au cœur du Grand Paris.

Cette visite patrimoniale pourra être suivie d’une visite libre de l’exposition Après l’Éclipse et/ou d’une visite patrimoniale du Centre National de la Danse, situé 20 minutes à pieds au bord du Canal de l’Ourcq (sur inscription).

Les Magasins Généraux 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France https://magasinsgeneraux.com/infos-pratiques [{« type »: « email », « value »: « mediation@magasinsgeneraux.com »}] Venir en transport en commun Metro 5 – Station ÉGLISE DE PANTIN Prendre la sortie 1 – 5 minutes à pied BUS 61, 145, 147, 249 – Arrêt ÉGLISE DE PANTIN 5 minutes à pied RER E – Station PANTIN 18 minutes à pied

