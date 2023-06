Exposition Après l’éclipse Les Magasins Généraux Pantin, 30 juin 2023, Pantin.

APRÈS L’ÉCLIPSE

Une nouvelle scène artistique

Retrouvez notre grande exposition estivale du 30 juin au 22 octobre 2023 : « Après l’Éclipse ». Cette exposition manifeste présente une nouvelle scène artistique. Elle rassemble 10 artistes qui électrisent depuis plusieurs années le monde de l’art émergent, et mettent en lumière et en récit les préoccupations, les combats et les imaginaires de toute une génération.

Avec : Zine Andrieu, Neïla Czermak Ichti, Ndayé Kouagou, Rayane Mcirdi, Ibrahim Meïté Sikely, Valentin Noujaïm, Christelle Oyiri, Lassana Sarre, Silina Syan et Seumboy Vrainom :€

Mise en récit par Horya Makhlouf

Commissariat : Anna Labouze & Keimis Henni

⌲ Soirée d’ouverture jeudi 29 juin de 18h à minuit avec Le Barboteur

⌲ Exposition du 30 juin au 22 octobre 2023

⌲ Du mercredi au dimanche de 14h à 19h

⌲ Entrée libre & gratuite

⌲ Accessible aux personnes à mobilité réduit

Les Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France https://magasinsgeneraux.com/fr

© Zine Andrieu