Les machoires infernales de William Grefe (1976) Bibliothèque André Malraux Paris

de 16h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit Réservation au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr Une découverte de la Sharksploitation aux côtés du professeur Rico de l’équipe de Nanarland. Tous les mois, le professeur Rico de

l’équipe de Nanarland tire au sort 2 films de requins pour les analyser avec

humour, cinéphilie et rigueur pédagogique dans son podcast « Shark

parade ». Il nous fait le plaisir d’être parmi nous le 28 octobre à 16h pour

accompagner la projection du film Les

mâchoires infernales et nous faire découvrir ce genre injustement méprisé. La rencontre sera suivie d’un échange avec

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-andre-malraux-1691 +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

