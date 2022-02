Les machines volantes : de Léonard de Vinci à Alex Alice Médiathèque des Chartreux, 6 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Les machines volantes : de Léonard de Vinci à Alex Alice

Médiathèque des Chartreux, le dimanche 6 mars à 16:00

Depuis toujours, les machines volantes fascinent les hommes. Si les ingénieurs sont parvenus à repousser les règles de la gravité et à faire du rêve d’Icare une réalité, les artistes, eux aussi, ont fait preuve d’une imagination débordante en matière d’aéronefs. Alors que l’homme est parvenu désormais à s’élever dans les airs, à y voyager à bord d’engins de plus en plus perfectionnés (ballons, hélicoptères, avions…), et à échapper à l’attraction terrestre pour explorer l’univers, l’imaginaire artistique du ciel s’est modifié, sans pour autant s’épuiser. Par Eric Parmentier, historien à L’école du Louvre. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Renseignements et inscriptions à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62.

