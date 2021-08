Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Les Machines à contes – Payoso Loco – Les Racont’arts Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Les Machines à contes – Payoso Loco – Les Racont’arts Tourouvre au Perche, 18 septembre 2021, Tourouvre au Perche. Les Machines à contes – Payoso Loco – Les Racont’arts 2021-09-18 – 2021-11-02 Médiathèque 10 rue du 13 août

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche Entre exposition sonore et vidéo, jeu, objet artistique, espace douillet, bibliothèque de contes… Les machines à contes sont une belle expérience à vivre sur le conte, à ne pas manquer !

Chacun peut selon ses envies découvrir une multitude de… dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Médiathèque 10 rue du 13 août Ville Tourouvre au Perche lieuville 48.59061#0.65269