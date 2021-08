Les Machines à contes – Payoso Loco – Les Racont’arts Le Mêle-sur-Sarthe, 25 septembre 2021, Le Mêle-sur-Sarthe.

Les Machines à contes – Payoso Loco – Les Racont’arts 2021-09-25 00:00:00 00:00:00 – 2021-10-26 00:00:00 00:00:00

Le Mêle-sur-Sarthe Orne Le Mêle-sur-Sarthe

Entre exposition sonore et vidéo, jeu, objet artistique, espace douillet, bibliothèque de contes… Les machines à contes sont une belle expérience à vivre sur le conte, à ne pas manquer !

Chacun peut selon ses envies découvrir une multitude de contes (écoutes au casque, films, lectures …) ou s’essayer au conte avec ses proches (créer, enregistrer, raconter des histoires …).

4 machines à contes vous attendent dans vos médiathèques :

Le simulateur > une saynète propice à raconter – Médiathèque Emile Zola de Sées

La régie > une mini radio, lieu de créations sonores et d’écoutes de contes – Longny les Villages, Neuilly-sur-Erre, Tourouvre au Perche

La matrice > un espace cocooning pour lire à 2-3 une multitude de récits Le Mêle sur Sarthe et Courtomer

La visionneuse > un écran et des films en accès réservé aux +18 – Médiathèque de Bretoncelles

