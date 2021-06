Les Lyelliputiennes Lye, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lye.

Les Lyelliputiennes 2021-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-03 23:00:00 23:00:00

Lye Indre Lye

Familles Dès midi, des spectacles (cirque musique et arts de rue) sont joués par des compagnies et alternent avec ateliers ludiques et créatifs proposés par les habitants. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges (le bar à Mômes pour les enfants et ateliers ados). Petites formes de spectacles pour tous, au cœur du Berry, événement convivial et festif. Spectacles professionnels, ateliers, jeux, restauration.

C’est une édition « allégée » avec moins de spectacles cette année, une restauration légère pas d’atelier et une mise en place minimale respectueuse des mesures sanitaires.

16h : Cabaretto – Cie la Sensible

17h : Invitation au voyage – Lecture par Jean BOISSERY

18h : Icy-Place – Cie Kartoffeln

20h : Final musical – les Not’en Bull

Les Lyelliputiennes sont un ensemble de petites choses qui font les grandes, organisé par et pour les jeunes de 7 mois à 107 ans. Assistez aux spectacles professionnels pour tout public, en accès libre.

lyelliputiennes@laposte.net +33 6 59 31 13 98

Les Lyelliputiennes

