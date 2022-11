Les lycéens font leur show #1 Fécamp, 19 novembre 2022, Fécamp.

Les lycéens font leur show #1

Salle de l’Union Fécamp Seine-Maritime

2022-11-19 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-19 20:30:00 20:30:00

Fécamp

Seine-Maritime

Viens découvrir LES GROUPES LYCEENS et les métiers de la musique !

L’association ART EN SORT te donne rendez-vous à la salle de l’union.

Nous répondrons à toutes les questions que tu peux te poser sur les

musiques actuelles et ses métiers.

De la sonorisation à la lumière en passant par la création d’un groupe,

explore avec nous autour d’un plateau radio la diversité de ce milieu.

4 Concerts et un plateau radio

TOO LATE (rock)

RYTHM & ROLAND (pop-rock)

MORGHAN VIMARD (Dj set)

THE BOUKLET’S (rock garage)

Ouverture des portes à 16h – fin 20h30

Bar sans alcool et restauration sur place

Salle de l’Union, à Fécamp

Samedi 19 novembre 2022 à partir de 16h

En partenariat avec Le Crédit Agricole

