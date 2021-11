Raon-l'Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape, Vosges LES LYCEENS A L’AFFICHE : LE RETOUR D’ORPHEE Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape Au terme de trois années de travail, l’ensemble de musique ancienne Dulcis Melodia et les élèves du lycée Louis Geisler ont l’honneur de présenter leur film “Le Retour d’Orphée” dans la salle de cinéma de la Halle aux Blés.

L’ensemble musical a été accueilli en résidence dans l’enceinte du lycée suite à un appel à projets lancé par la région. Son travail est axé autour de la redécouverte de la musique baroque locale.

L’objectif principal de cette action culturelle était de mettre en place une création autour du célèbre mythe d’Orphée. Après des journées de répétition avec une metteuse en scène, 3 journées intensives de tournage, un bel investissement de la part des jeunes qui sont fiers de vous présenter le fruit de leur travail. +33 3 29 41 95 69 Raon-l’Étape

