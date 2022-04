LES LUTINS ZINZINS ET LA PETITE SOURIS

LES LUTINS ZINZINS ET LA PETITE SOURIS, 30 avril 2022, . LES LUTINS ZINZINS ET LA PETITE SOURIS

2022-04-30 10:45:00 – 2022-04-30 Un jour Zélie Coptaire, lutine Zinzin depuis dix sept générations le retrouve pour lui parler d’une mission très importante : sauver la Petite Souris !

C’est le début d’une grande aventure pour les deux Zinzins. Aidés par les enfants, ils vont devoir créer une potion magique et l’apporter à temps à la Petite Souris avant sa tournée des oreillers. Zacharie Danthère est un lutin grincheux qui vit seul et caché dans sa tanière depuis qu’il s’est disputé avec la Petite Souris. Par la compagnie Popatex.

Théâtre jeune public de 3 à 12 ans.

Durée – 45 mn. Un jour Zélie Coptaire, lutine Zinzin depuis dix sept générations le retrouve pour lui parler d’une mission très importante : sauver la Petite Souris !

C’est le début d’une grande aventure pour les deux Zinzins. Aidés par les enfants, ils vont devoir créer une potion magique et l’apporter à temps à la Petite Souris avant sa tournée des oreillers. dernière mise à jour : 2022-04-25 par

