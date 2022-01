Les Lutins Givrés : Raconte-moi mon histoire Théâtre du Sphinx Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les Lutins Givrés : Raconte-moi mon histoire Théâtre du Sphinx, 18 mars 2022, Nantes.

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non 8 € (hors frais de location éventuels)Réservations :- theatredusphinx.com- www.billetreduc.com- billetterie.webgazelle.netContact : contact@theatredusphinx.com La nouvelle pièce improvisée des Lutins Givrés. Durant plus d’une heure, les Lutins Givrés s’approprieront votre histoire et tisseront les fils d’une aventure inédite saupoudrée d’un zest d’inattendu ! Durée : 1h30 Théâtre du Sphinx adresse1} Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/

