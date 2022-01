Les Lutins Givrés : Match d’improvisation Théâtre du Sphinx Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Lutins Givrés : Match d’improvisation Théâtre du Sphinx, 19 mars 2022, Nantes. 2022-03-19

Horaire : 21:00 22:45

Gratuit : non 8 € (hors frais de location éventuels)Réservations :- theatredusphinx.com- www.billetreduc.com- billetterie.webgazelle.netContact : contact@theatredusphinx.com Quelle équipe osera affronter, dans un match endiablé, les redoutables Lutins Givrés ? Une rencontre improvisée théâtrale verra s’opposer les Lutins Givrés à une autre troupe d’improvisation. Dans un décor digne des plus grandes rencontres sportives avec hymnes, arbitres, musique, engagement des équipes et soif de victoire, ce seront les choix et votes du public qui détermineront les vainqueurs ! Durée : 1h45 Théâtre du Sphinx adresse1} Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/

