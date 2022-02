Les Lutins Givrés – Les Découvertes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Lutins Givrés – Les Découvertes TNT – Terrain Neutre Théâtre, 25 mars 2022, Nantes. 2022-03-25

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Sans réservation, venez comme vous êtes, les mains dans les poches. Les Lutins Givrés débarquent sur la scène du TNT pour un cabaret d’improvisation dynamique et poétique. Les Lutins vous invitent à voyager à travers leurs histoires improvisées et leurs personnages inventés.Durée : 1h Chaque mois, retrouvez un spectacle gratuit sélectionné par un groupe de bénévole du TNT. Les Découvertes, c’est l’occasion de faire connaissance avec un projet ou une troupe d’artiste locale le tout sans se ruiner. TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu TNT - Terrain Neutre Théâtre Adresse 11 Allée de la Maison Rouge Ville Nantes lieuville TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes Departement Loire-Atlantique

TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les Lutins Givrés – Les Découvertes TNT – Terrain Neutre Théâtre 2022-03-25 was last modified: by Les Lutins Givrés – Les Découvertes TNT – Terrain Neutre Théâtre TNT - Terrain Neutre Théâtre 25 mars 2022 Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes

Nantes Loire-Atlantique