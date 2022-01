Les Lutins Givrés : Amour toujours Théâtre du Sphinx Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Lutins Givrés : Amour toujours Théâtre du Sphinx, 23 avril 2022, Nantes. 2022-04-23

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : non 8 € (hors frais de location éventuels)Réservations :- theatredusphinx.com- www.billetreduc.com- billetterie.webgazelle.netContact : contact@theatredusphinx.com Des comédiens qui transportent leurs expériences amoureuses sur une scène dédiée aux sentiments qui se croisent et se mêlent. « L’amour, c’est l’occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l’amour de l’être aimé. C’est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu qu’appelle le large ». Lettres à un jeune poète (1929), Rainer Maria Rilke. Durée : 1h30 Théâtre du Sphinx adresse1} Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre du Sphinx Adresse 9 Rue Monteil Ville Nantes lieuville Théâtre du Sphinx Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre du Sphinx Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/