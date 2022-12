Les lutins en maillot de bain Lamballe-Armor Lamballe-Armor Office de tourisme du Pays de Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les lutins en maillot de bain Lamballe-Armor, 17 décembre 2022

2022-12-17 15:00:00 – 2022-12-17 18:00:00

Côtes-d’Armor Baptêmes de plongée sous-marine, parcours gonflable et visite du Père Noël !

Au tarif d’une entrée individuelle, pas d’espace libre pour les nageurs. +33 2 96 50 13 80 Rue des Olympiades Piscine Lamballe-Armor

