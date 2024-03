Les Lupercales, un spectacle lyrique qui interroge notre liberté intérieure Le regard du cygne Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 19h00 à 20h15

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. payant

De 10 à 18 euros.

Les Lupercales, spectacle lyrique, qui interroge notre liberté intérieure !

Que sont les LUPERCALES ? A travers des morceaux de musique éclectiques et un texte qu’elle a écrit et qu’elle joue, Constance Gabillet raconte comment différentes figures du loup l’habitent, et, par effet de miroir, nous habitent tous. Le répertoire, à l’image du loup, est libre et vagabondant : du classique (Purcell, Duparc, Berio, Bernstein…), de la chanson française et du jazz ! Alors, venez découvrir le loup qui vit en vous ! Avec Constance Gabillet, soprano, Emanuele Lezzoni, pianiste, mise en scène Stéphanie Brunet & Constance Gabillet

Le regard du cygne 210, rue de Belleville 75020

