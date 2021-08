Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle LES LUNÉVILLOIS ONT DU TALENT Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

LES LUNÉVILLOIS ONT DU TALENT 2021-10-23 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-23 Le Réservoir 2 Cours de Verdun

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville La Ville de Lunéville organise pour la seconde édition, un événement spécialement consacré à ses habitants, en leur donnant la possibilité d’exposer leurs talents. Le grand show aura lieu le 23 octobre. Les candidats, sélectionnés en amont, auront 3 minutes pour faire la démonstration de leur talent, avant d’être départagés. Le talent peut être de n’importe quel style : danse, chant, imitation, acrobatie, humour, etc.. Du moment que la démonstration est amusante, étonnante, époustouflante ou même unique ! Alors tentez votre chance. fetes-et-manifestations@mairie-luneville.fr +33 3 83 76 23 75 Ville de Lunéville dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Le Réservoir 2 Cours de Verdun