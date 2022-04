LES LUNES DU RAMADAN: Riad Kasbadji Théâtre de l’Œuvre, 15 avril 2022, Marseille.

LES LUNES DU RAMADAN: Riad Kasbadji

Théâtre de l’Œuvre, le vendredi 15 avril à 21:00

Au mois d’avril, le Théâtre de L’Œuvre propose les Lunes du Ramadan : deux événements musicaux autour de la musique Raï et du Chaâbi, mettant en valeur des sonorités à la fois traditionnelles et populaires. Le chaâbi est un genre musical populaire algérien (Šaʿabī signifie « populaire » en arabe). Né à Alger au début du XXᵉ siècle, il dérive de la musique arabo-andalouse. Le chaâbi utilise les instruments suivants : la derbouka et le tar (deux instruments à percussion) mais aussi le mandole algérien, l’alto et le banjo. Riad Kasbadji est un musicien originaire d’Alger passionné par le chaâbi algérois. Formé à la musique Chaâbi au Conservatoire Municipal d’Alger dans les années 1970, il s’est installé à Marseille en 1999 et se produit régulièrement en France et au Maroc. Pendant la décennie noire, il quitte le pays et s’installe à Marseille en 1999. Depuis, il parcourt quelques scènes en France (Toulouse, Grenoble, Marseille…) mais aussi au Maroc.

10€

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T23:30:00