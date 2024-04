Les Lundis TREZ-HIRresistibles Plougonvelin, lundi 5 août 2024.

Les Lundis TREZ-HIRresistibles Plougonvelin Finistère

Spectacle jeune public Ding-Dong. Deux clowns loufoques au service de la tolérance et de l’art de la communication. Durée 45 min. Repli à l’Espace Kéraudy en cas d’intempéries.

Bienvenue mesdames messieurs dans un monde à part, un monde burlesque et sensible, un monde où Ding et Dong sont voisines, mais ne semblent pas s’en être encore rendu compte.

Séparées par une frontière symbolique tracée sur le sol, les deux clowns vivent l’une à coté de l’autre sans se voir et sans s’entendre. Surtout que ces deux clowns sont à l’opposé l’une de l’autre. Entre une anglaise lunaire et une française gouailleuse , on a du mal à imaginer la rencontre. Mais par un jeu d’interférences burlesques , elles vont être amenées à abolir la frontière qui les sépare et à se rencontrer pour de vrai.

C’est alors une vraie aventure pour ces deux clowns. Elles essaient de se comprendre, de s’apprivoiser et de partager leur culture autour d’un petit déjeuner déjanté. Mais à force de quiproquos, l’ambiance s’échauffe et boum patatra la guerre est déclarée. Une guerre hilarante mais pourtant cruelle , où les deux clowns se jouent de la vie et de la mort. Le vide et la solitude s’abattent sur le plateau.

Au final on est mieux à deux. Découverte de ce fragile équilibre. Les deux clowns s’embarquent alors dans une paix poétique et dansante au son de l’accordéon. En avant toute! Les voilà parties reconstruire ailleurs une humanité haute en couleur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 18:00:00

fin : 2024-08-05

BD de la mer Trez-Hir

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne

