Les Lundis Trez-Hirresistibles : concert

2022-08-15 – 2022-08-15

Spectacle familial : Concerto Meli Melo des Malossol. Concert. Alto Malossol le célèbre concertiste multi instrumentiste et Mimo Malossol son assistant déconcertant donnent de concert un concerto déroutant. Musiques, textes et chansons originales, masque et instruments variés sont les ingrédients d’un spectacle au ton burlesque et décalé pour petits et grands.

animation@plougonvelin.fr +33 2 98 38 03 81 http://www.plougonvelin.fr/

