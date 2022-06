Les Lundis TREZ-HIRresistibles, 1 août 2022, .

Les Lundis TREZ-HIRresistibles

2022-08-01 – 2022-08-01

Spectacle de danse « Tzef Zon(e) ». En duo. Par la compagnie C’hoari : Compagnie iodée de danse contemporaine made in BZH.

C’est en vivant l’expérience du Fest-Noz qu’elles commencent à créer le duo, en observant les pas de danse et surtout la relation des danseurs entre eux. L’énergie exprimée s’invite en elles. L’ambiance festive et conviviale de ces soirées insuffle aux deux danseuses le fil conducteur de la pièce : tout d’abord la rencontre, l’appréhension de l’autre, la prise de contact, la transmission, puis l’amusement, le partage, la transe. Il s’agit alors de retranscrire à elles deux l’élan jovial et entraînant que produisent ces rencontres, ces partages de savoirs, cette joie d’être ensemble, mais aussi l’énergie salvatrice d’un héritage commun.

animation@plougonvelin.fr +33 2 98 38 03 81 https://plougonvelin.fr/

