Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature Liebvillers, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Liebvillers. Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature 2021-07-26 18:00:00 – 2021-07-26 19:30:00 Rue du Bisontin Grotte du Bisontin

Liebvillers Doubs Liebvillers L’Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de produits régionaux en pleine nature à 18h. Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour. tourisme@payshorloger.com +33 3 81 67 18 53 http://www.pays-horloger.com/ L’Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de produits régionaux en pleine nature à 18h. Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Lieu Liebvillers Adresse Rue du Bisontin Grotte du Bisontin Ville Liebvillers