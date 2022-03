Les lundis des Pintiged – initiation à la danse Bretonne le lundi soir en été Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Les lundis des Pintiged – initiation à la danse Bretonne le lundi soir en été Fouesnant, 25 juillet 2022, Fouesnant. Les lundis des Pintiged – initiation à la danse Bretonne le lundi soir en été Préau de l'Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant

2022-07-25 20:30:00 – 2022-07-25 22:00:00

Fouesnant Finistère Cours d’initiation à la danse bretonne

Organisé par le cercle celtique Ar Pintiged Foen de Fouesnant

Initiation à la danse danse bretonne ( gratuit) Apprendre à danser à la mode bretonne ?

C’est possible chaque lundi avec le cercle celtique de Fouesnant Ar Pintiged Foen.

En cercle sur le parvis de l’école, nos danseurs émérites vont vous expliquer les pas de danse qui font notre culture bretonne. Exposition de col et coiffe et costume de Fouesnant , photos ,livres ect… (gratuit) Prise de photo en costumes fouesnantais ( 5 euros) ar.pintiged.foen@orange.fr +33 2 98 51 18 88 http://www.ar-pintiged-foen.com/ Cours d’initiation à la danse bretonne

En cercle sur le parvis de l’école, nos danseurs émérites vont vous expliquer les pas de danse qui font notre culture bretonne. Exposition de col et coiffe et costume de Fouesnant , photos ,livres ect… (gratuit) Prise de photo en costumes fouesnantais ( 5 euros) Préau de l’Ecole de Kérourgué 47 Rue de Kerourgué Fouesnant

