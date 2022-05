Les lundis de l’Orgue, 11 juillet 2022, .

Les lundis de l’Orgue

2022-07-11 – 2022-07-11

En partenariat avec la ville de Fouesnant, Les Amis de l’Orgue de Fouesnant, et Musiques en Cornouaille. nUn rendez-vous incontournable avec notre culture fouesnantaise : l’orgue. nPour cette nouvelle saison, chaque concert associe la voix ou un instrument avec nl’orgue; ainsi des duos très originaux sont proposés donnant lieu à l’exploration de nrépertoires extrêmement variés. Chaque lundi à 11h30, présentation de l’orgue par Michel Boédec : so fonctionnement, son histoire, son répertoire. nCes séances tous publics sont nparticulièrement adaptées aux plus jeunes qui pourront approcher l’instrument. Chaque lundi un nouvel organiste sera présent : nLundi 11 juillet 18h30 : Édouard Lillet, trompette et Adam Bernadac, orgue

dernière mise à jour : 2022-05-13 par