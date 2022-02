Les Lundis de l’INA : carte blanche au magazine The Funambulist Palais de Tokyo, 9 février 2022, .

Palais de Tokyo, le mercredi 9 février à 20:00

« Les œuvres cinématographiques de Sarah Maldoror nous ancrent dans les textures d’un temps et d’une géographie particulière de luttes profondément liées les unes aux autres. Nous avons revisité les archives au gré des questionnements, intérêts et situations qui sont les nôtres ici et maintenant : des lignes de front de la guerre d’indépendance angolaise à la poésie de la négritude d’Aimé Césaire, de la Guadeloupe paternelle de Maldoror, ses mouvements sociaux infatigables et sa Première conférence des dernières colonies françaises, au mouvement inarrêtable de libération kanak, des bidonvilles de Paris où les déserteurs portugais vivaient, aux points de rencontre internationalistes des dirigeants comme Amilcar Cabral, Marcelino dos Santos et Agostinho Neto. » **Les participants :** Caroline Honorien, critique et éditrice indépendante, membre du comité éditorial de The Funambulist. Léopold Lambert, rédacteur en chef de The Funambulist, auteur d’Etats d’urgence : Une histoire du continuum colonial français (Premiers matins de novembre éd., 2021). Contributrices : Ana Naomi de Sousa, réalisatrice et écrivaine, entre Londres et Lisbonne, écrit régulièrement dans The Funambulist. Margarida Nzuzi Waco, architecte angolaise, vivant à Stockholm, membre du comité éditorial de The Funambulist. >>> Exceptionnellement, ce « Lundi de l’INA », en partenariat avec Le Palais de Tokyo, a lieu un mercredi, au Palais de Tokyo. Attention la séance commencera à 20h.

