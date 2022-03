LES LUNDIS DE L’IESM maison des arts de Cabriès Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

maison des arts de Cabriès, le lundi 28 mars à 18:00

Chaque mois, une heure d’écoute musicale sous le signe de l’enthousiasme et la jeunesse par les étudiants de l’Institut d’Enseignement Supérieur de Musique Europe Méditerranée. Entrée libre sans réservation.

maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès Bouches-du-Rhône

2022-03-28T18:00:00 2022-03-28T19:00:00

