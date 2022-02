Les lundis de l’Histoire : Talleyrand MJC Centre-ville Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Les lundis de l'Histoire : Talleyrand

MJC Centre-ville, le lundi 28 février à 14:00

MJC Centre-ville, le lundi 28 février à 14:00

Homme de tous les régimes, de la Révolution à la Restauration, Talleyrand fit de la diplomatie un art où le cynisme s’alliait à l’efficacité. Aussi empressé à servir qu’à trahir, et indifférent au jugement de l’histoire, il s’efforça avant tout de préserver le rang de la France en Europe. Conférencier : Frédéric Béchir.

Sur inscription à la MJC Centre-ville

Venez en apprendre davantage sur l'histoire avec une conférence organisée le 28 février à 14h à la MJC Centre-ville.

2022-02-28T14:00:00 2022-02-28T16:00:00

