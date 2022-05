LES LUNDIS DE L’HISTOIRE – LES VISITEURS ILLUSTRES VENUS À AUCH Pessan Pessan Catégories d’évènement: Gers

Victor Hugo, de Gaulle… Nombreuses ont été les célébrités à venir dans la capitale de la Gascogne au cours des siècles. Voulez-vous faire avec moi, et pour le plaisir, un rapide passage en revue des illustres visiteurs d’Auch ? Leur passage et leur compte-rendu surprennent parfois… Les Lundis de l’Histoire continuent. Nous vous proposons un nouveau cycle toujours animé par Laurent Mauras, professeur d’histoire au collège Hubert-Reeves de Fleurance et membre de la Société Archéologique du Gers. Afin de respecter les règles sanitaires le port du masque sera obligatoire et les conférences se dérouleront dans des salles suffisamment grandes pour respecter les distances. Qu’il s’agisse de rois, de reines, d’artistes, de présidents, de ministres, d’empereurs… Que l’on parle de Louis XIV, Henri IV,

