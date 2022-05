LES LUNDIS DE L’HISTOIRE – L’ATTENTAT DE SARAJEVO Lahitte, 13 juin 2022, Lahitte.

LES LUNDIS DE L’HISTOIRE – L’ATTENTAT DE SARAJEVO Salle des fêtes Lahitte

2022-06-13 20:00:00 – 2022-06-13

Salle des fêtes Lahitte Gers Lahitte

EUR Nous célébrions il y a peu le centenaire de la guerre 1914/1918. Et si nous repartions au point de départ… L’assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand, héritier présomptif de l’Empire austro-hongrois, le 28 juin 1914, en visite officielle à Sarajevo, capitale de la Bosnie, va précipiter l’Europe dans la guerre. S’agit-il d’un attentat isolé? Quel est le rôle des services secrets des puissances ? Qui avait poussé le jeune étudiant bosniaque Gavrilo Princip à ce geste de désespoir aux conséquences incalculables? Sur la route de Sarajevo, derrière le lycéen chargé de bombes, se pressent peu à peu d’autres groupes révolutionnaires, des ombres plus illustres et bientôt c’est un monde qui revit : société arriérée, au territoire longtemps morcelé, travaillée par de sourdes aspirations à la liberté, à l’indépendance, à l’unité nationale… Un coup de revolver qui va faire 10 millions de victimes.

Les Lundis de l’Histoire continuent. Nous vous proposons un nouveau cycle toujours animé par Laurent Mauras, professeur d’histoire au collège Hubert-Reeves de Fleurance et membre de la Société Archéologique du Gers.

Afin de respecter les règles sanitaires le port du masque sera obligatoire et les conférences se dérouleront dans des salles suffisamment grandes pour respecter les distances.

Collection Tourisme Gers/Les Lundis de l’Histoire

