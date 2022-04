Les lundis de l’Histoire : Florence et les Médicis : 4 siècles d’histoire toscane MJC Centre-ville Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Marchands devenus banquiers, les Médicis étaient les princes de Florence. Du XIVe au XVIIIe siècle, ils décidèrent du sort de la cité. Inscription obligatoire auprès de la MJC. Tarif : 5 €.

Sur inscription à la MJC Centre-ville

Venez en apprendre davantage sur l’histoire avec une conférence organisée le lundi 11 avril à 14h à la MJC Centre-ville. MJC Centre-ville 15 rue Roland Dorgeles, 33700 Mérignac Mérignac Centre ville Gironde

