Brest Finistère Lundi 28 mars, le lundi de la santé a pour sujet “Les thromboses”. Conférence en distanciel sur Youtube. > Pr Francis Couturaud, Pneumologue – INSERM- CHRU de Brest

