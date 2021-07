Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Aveyron, Sévérac-d'Aveyron Les lundis contés et enchantés – Visite décalée avec miss Grumpy Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Catégories d’évènement: Aveyron

Lieu : cité médiévale – 21h Tarif : 5€ à partir de de 6 ans La nuit, la cité médiévale de Sévérac est chargée d’une aura particulière, propice à l’enchantement et à la magie ! Venez passer une soirée agréable au gré d’une balade contée ou enchantée dans les ruelles tortueuses de la vieille ville… Miss Grumpy est guide conférencière tout terrain, pur produit anglais directement importé de Leamington Spa. Personnage fantaisiste, elle en a sous le chapeau et ses bas de contention en ont vu d’autres ! Suivez-la dans ses visites décalées, pleines de surprises et de joyeuses bizarreries. Places limitées, réservations conseillées !

