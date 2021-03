Les Lunaisiens honorent la Commune Mairie du 11e arrondissement, 22 mai 2021-22 mai 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 22 mai 2021

de 19h à 20h

gratuit

À la mairie du 11e, Les Lunaisiens, ensemble spécialisé dans la chanson historique et populaire, feront revivre le répertoire de la Commune.

C’est toujours avec une vive émotion que les Lunaisiens chantent le répertoire de la Commune. Cette page d’Histoire puissante et fratricide a inspiré bien des chansonniers, avec bien sûr l’inévitable JB Clément ou le célèbre Eugène Pottier, père de l’Internationale.

Mais pour ces 150 années passées, pour cette commémoration ô combien poignante, nos Lunaisiens continueront ce combat vocal et musical qui sert à ne pas oublier notre Histoire, en entonnant certains chants et certaines musiques qui résonnèrent dans notre Capitale alors que le démon de la Semaine Sanglante œuvrait à la destruction et au crime.

Il nous faut aller puiser dans toutes ces chansons pour que Paris et ses Parisiens rendent hommage à ceux qui résistèrent jusqu’au bout et crurent à ce nouvel élan révolutionnaire, de fraternité et de liberté.

Nous serons là, Lunaisiens, pour honorer La Commune et tous ses communards. Debout les damnés de la Terre !

Les Lunaisiens est un ensemble spécialisé dans la chanson historique et populaire, placé sous de la direction du baryton Arnaud Marzorati.

En soir plus sur les Lunaisiens

Dans le cadre des commémorations des 150 ans de La Commune de Paris.

Places limitées en raison de restrictions sanitaires.

Spectacles -> Opéra / Musical

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum Paris 75011

9 : Voltaire (24m) 9 : Charonne (530m)



Contact :Mairie du 11e https://mairie11.paris.fr/

Date complète :

2021-05-22T19:00:00+02:00_2021-05-22T20:00:00+02:00

Jean-Baptiste Millot