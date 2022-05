Les Lumières du Bec Saint-Martin-du-Bec Saint-Martin-du-Bec Catégories d’évènement: Saint-Martin-du-Bec

Seine-Maritime

Les Lumières du Bec Saint-Martin-du-Bec, 21 mai 2022, Saint-Martin-du-Bec. Les Lumières du Bec Saint-Martin-du-Bec

2022-05-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-21 01:00:00 01:00:00

Saint-Martin-du-Bec Seine-Maritime Saint-Martin-du-Bec Les Lumières du Bec revient en 2022 pour la quatrième édition ! Venez découvrir ou redécouvrir le domaine du Château du Bec dans le cadre du festival “Pierres en Lumières” organisé par le département. Au programme de cette soirée :

– Une mise en lumière du domaine,

– Trois scènes musicales dont deux sur l’eau, un vrai défi technique,

– Cinq compagnies artistiques qui évolueront en déambulation dans l’ensemble du domaine (jongleur de feu, fanfare, conteurs, danseurs)

– Un village de créateurs dans les intérieurs du domaine,

– Bars et food-truck. Le samedi 21 mai à partir de 18h (jusqu’à 1h)

Entrée à prix libre et parking gratuit. Les Lumières du Bec revient en 2022 pour la quatrième édition ! Venez découvrir ou redécouvrir le domaine du Château du Bec dans le cadre du festival “Pierres en Lumières” organisé par le département. Au programme de cette soirée :

– Une mise en… association@chateaudubec.com https://pierresenlumieres.fr/item/chateau-du-bec-a-saint-martin-du-bec/ Les Lumières du Bec revient en 2022 pour la quatrième édition ! Venez découvrir ou redécouvrir le domaine du Château du Bec dans le cadre du festival “Pierres en Lumières” organisé par le département. Au programme de cette soirée :

– Une mise en lumière du domaine,

– Trois scènes musicales dont deux sur l’eau, un vrai défi technique,

– Cinq compagnies artistiques qui évolueront en déambulation dans l’ensemble du domaine (jongleur de feu, fanfare, conteurs, danseurs)

– Un village de créateurs dans les intérieurs du domaine,

– Bars et food-truck. Le samedi 21 mai à partir de 18h (jusqu’à 1h)

Entrée à prix libre et parking gratuit. Saint-Martin-du-Bec

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Martin-du-Bec, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Martin-du-Bec Adresse Ville Saint-Martin-du-Bec lieuville Saint-Martin-du-Bec Departement Seine-Maritime

Les Lumières du Bec Saint-Martin-du-Bec 2022-05-21 was last modified: by Les Lumières du Bec Saint-Martin-du-Bec Saint-Martin-du-Bec 21 mai 2022 Saint-Martin-du-Bec seine-maritime

Saint-Martin-du-Bec Seine-Maritime